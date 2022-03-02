Российские оккупационные войска обстреляли газораспределительную станцию, а также административные здания Оператора ГТС Украины.

Как сообщили в ОГТСУ, в результате артобстрелов пострадали здания управления магистральных газопроводов сразу в двух городах: Николаеве и Харькове. Кроме того, враг попал в газораспределительную станцию ​​в Николаеве. В Харькове из-за боевых действий был поражен фасад здания управления.

Сотрудников эвакуируют в безопасные укрытия. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

Несмотря на военные действия, украинская ГТС продолжает обеспечивать потребности украинских потребителей, энергетики и промышленности. В настоящее время на линии боевых столкновений остаются отключенными 7 газораспределительных станций. Восстановить газоснабжение в сети облгазов нет возможности из-за риска возгорания. Тем не менее, в масштабах страны газотранспортная инфраструктура работает без критических повреждений.