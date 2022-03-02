Российские оккупационные войска обстреляли газораспределительную станцию, а также административные здания Оператора ГТС Украины.
Как сообщили в ОГТСУ, в результате артобстрелов пострадали здания управления магистральных газопроводов сразу в двух городах: Николаеве и Харькове. Кроме того, враг попал в газораспределительную станцию в Николаеве. В Харькове из-за боевых действий был поражен фасад здания управления.
Сотрудников эвакуируют в безопасные укрытия. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
Несмотря на военные действия, украинская ГТС продолжает обеспечивать потребности украинских потребителей, энергетики и промышленности. В настоящее время на линии боевых столкновений остаются отключенными 7 газораспределительных станций. Восстановить газоснабжение в сети облгазов нет возможности из-за риска возгорания. Тем не менее, в масштабах страны газотранспортная инфраструктура работает без критических повреждений.
— Интенсивные боевые действия, но, к счастью, критическая инфраструктура магистральных газопроводов еще не повреждена и надеемся, что и не будет повреждена. Потому что повреждение критической инфраструктуры, в том числе газотранспортных сетей, может рассматриваться как преступление против человечества. Потому что сейчас у нас зима, нам нужно поставлять газ в дома, – рассказал в комментарии Фактам ICTV генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.