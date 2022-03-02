Глава России Владимир Путин планировал захватить Украину за три дня. Об этом свидетельствует рассказ одного из пленных захватчиков.

Видео с показаниями военнопленного обнародовала Служба безопасности Украины.

– Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю. По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной… Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился, — отметили в СБУ.

На допросе задержанный рассказал, что 24 февраля находился на учениях, и его военному подразделению сообщили, что они “пойдут маршем по неизвестному маршруту”. Войскам РФ выдали запасы пищи и воды на три дня, после чего они должны были “вернуться в лагерь”.

По словам пленного, еще 23 февраля у них забрали телефоны и документы, а потому его родители не знают, где он.

В ночь на 24 февраля они пересекли границу Украины.

Задержанный также рассказал, как попал в плен: их машина сломалась, однако никто из колонны войск РФ не оказал помощь. Те захватчики, которые остались в сломанной машине, сбежали в лес, где некоторое время скрывались. А на четвертый день они сдались в плен представителям территориальной обороны Украины.

– На территории Украины идет война, гибнут мирные жители, расстреливают и убивают, творят бесчинства, бомбят города, разрушают детские сады, школы, больницы, — заявил пленный во время допроса.

Как сообщалось, российские войска из-за низкого морального духа, а также нехватки топлива и продовольствия массово сдаются в плен или выводят из строя транспортные средства, чтобы избежать боя с украинскими войсками.

1 марта в Сумской области состоялся первый обмен пленными, в рамках которого пятерых украинцев удалось обменять на одного офицера-агрессора, уроженца Омска.

Между тем Министерство внутренних дел Украины запустило сайт РФ200 Ищи своих для упрощенного поиска родственниками мертвых или пленных российских военных.

Фото: Генштаб ВСУ