Глава Росії Володимир Путін планував захопити Україну за три дні. Про це свідчить розповідь одного з полонених російських військовиків.

Відео зі свідченнями військовополоненого оприлюднила Служба безпеки України.

– Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю. За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною… Отже, кремлівський план бліцкригу уже провалився, – зазначили в СБУ.

На допиті затриманий розповів, що 24 лютого перебував на навчаннях, і його військовому підрозділу повідомили, що вони “підуть маршем за невідомим маршрутом”. Військам РФ видали запаси їжі та води на три дні, після чого вони повинні були “повернутися в табір”.

За словами полоненого, ще 23 лютого у них забрали телефони та документи, а тому його батьки не знають, де він.

У ніч на 24 лютого вони перетнули кордон України.

Затриманий також розповів, як потрапив у полон: їхня машина зламалася, проте ніхто з колони військ РФ не надав допомогу. Ті вояки, які залишилися у зламаній машині, втекли в ліс, де певний час переховувалися. А на четвертий день вони здалися в полон представникам територіальної оборони України.

– На території України йде війна, гинуть мирні мешканці, розстрілюють і вбивають, творять безчинства, бомблять міста, руйнують дитячі садочки, школи, лікарні, – заявив полонений під час допиту.

Як повідомлялося, російські війська через низький моральний дух, а також брак палива та продовольства масово здаються в полон або виводять з ладу транспортні засоби, щоб уникнути бою з українськими військами.

1 березня в Сумській області відбувся перший обмін полоненими, під час якого п’ятьох українців вдалося обміняти на одного офіцера-агресора, уродженця Омська.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ України запустило сайт РФ200 Ищи своих для спрощеного пошуку родичами мертвих або полонених російських військовиків.

Фото: Генштаб ЗСУ