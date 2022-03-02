Россияне целыми подразделениями сдаются в плен и выводят из строя военную технику — NYT

Российские войска из-за низкого морального духа, а также нехватки топлива и продовольствия, массово сдаются в плен или саботируют свои транспортные средства, чтобы избежать боя с украинцами.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии New York Times.

— Целые российские подразделения сложили оружие без боя, столкнувшись с неожиданно жесткой украинской обороной, — сказал чиновник.

Он добавил, что значительная часть российских войск — это молодые призывники, которые плохо обучены и плохо подготовлены к тотальному штурму. А в некоторых случаях российские войска намеренно пробивали отверстия в бензобаках своих машин, предположительно, чтобы избежать боя.

Чиновник Пентагона отказался сообщить, как военные США сделали эти оценки или насколько широко эти провалы могут быть распространены на обширном поле боя. Предположительно, оценки сделаны на основе мозаики разведывательных данных, включая показания пленных российских солдат и перехваченных сообщений.

Однако в совокупности эти факторы могут помочь объяснить, почему российские силы, включая зловещую 60 километровую колонну танков и бронемашин, которая направляется к Киеву, практически остановились за последние несколько дней.

Помимо нехватки топлива, продовольствия и запчастей, российские командиры, ведущие эту бронетанковую колонну к Киеву, возможно, перегруппировывают и переосмысливают свои боевые планы, внося коррективы на ходу, чтобы набрать темп для того, что, по мнению американских разведчиков и военных, неизбежно приведет к окружению и, в конечном итоге, захвату столицы в ближайшие несколько дней.

— Они располагают большими силами, — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что 80% из более чем 150 тысяч российских войск, сосредоточенных на границах Украины, уже вступили в бой.

Отмечается, что американские аналитики были поражены рискованным поведением таких больших сил Российской Федерации.

По словам представителя Пентагона, российским военно-воздушным силам еще предстоит завоевать превосходство в воздухе над Украиной, поскольку российские самолеты столкнулись с сопротивлением украинских истребителей и мощной системы противовоздушной обороны — от зенитных ракет Стингер, запускаемых с плеча, до гораздо более мощного зенитного оружия.

Другой чиновник, в этот раз из Европы, считает, что российские войска, выходящие из Беларуси, столкнулись с проблемами с логистикой.

В преддверии вторжения американская и британская разведки подняли вопросы о цепочке снабжения российских войск в Беларуси. Издание, ссылаясь на независимых аналитиков, пишет, что во время военных учений некоторые солдаты РФ получали недостаточное количество продовольствия и топлива. Американские чиновники тогда сообщили союзникам, что россияне устранили эти проблемы к середине февраля, что стало одной из причин того, что предупреждения Запада о вторжении усилились в середине прошлого месяца.

Однако проблемы, с которыми столкнулись российские войска, показывают, что их логистика цепочек поставок не была полностью решена.

Сбои в логистике могут помочь объяснить присутствие длинной, медленно движущейся колонны военной техники, которая движется к Киеву, — тактическая неудача, которая представляет собой ключевую цель для украинских военных, сказал европейский чиновник.

Российские официальные лица, сказал европейский чиновник, ожидали, что им удастся обеспечить господство в воздухе, по крайней мере, в районе Киева. Но тот факт, что украинские системы ПВО все еще работают, поставил под угрозу и российские самолеты, и колонну с оборудованием.