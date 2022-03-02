На Киевщине поймали 10 военных РФ, еще 28 задержали на Херсонщине

В Киевской области прокуроры взяли под стражу 10 российских захватчиков. Их во время обороны позиций взяли в плен украинские военные, а затем передали правоохранителям.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Среди арестованных – командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей. Следствие отрабатывает вертикаль незаконных указаний в формированиях врага.

Также Офис генерального прокурора сообщил о задержании 28 российских военных в Николаевской области. Они участвовали в боевых действиях против ВСУ 1 марта в городе Баштанка.

Российские военные были задержаны 1 и 2 марта полицейскими и представителями территориальной обороны.

— Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, и по факту незаконного пересечения государственной границы, совмещенного с применением оружия (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 УК Украины), – говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Задержанным наемникам РФ готовят сообщение о подозрении.

Источник: Ирина Венедиктова, Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора