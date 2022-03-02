На Київщині піймали 10 військових РФ, ще 28 затримали на Херсонщині

У Київській області прокурори взяли під варту 10 російських загарбників. Їх під час оборони позицій взяли в полон українські військові, а потім передали правоохоронцям.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Серед заарештованих – командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядові солдати військових частин. Наразі слідство відпрацьовує вертикаль незаконних вказівок у формуваннях ворога.

Також Офіс генерального прокурора повідомив про затримання 28 російських військових у Миколаївській області. Вони брали участь у бойових діях проти ЗСУ 1 березня у місті Баштанка.

Російських військових затримали 1 та 2 березня поліцейські та представники територіальної оборони.

– Розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 КК України), – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Затриманим найманцям РФ наразі готують повідомлення про підозру.

Джерело: Ірина Венедіктова, Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора