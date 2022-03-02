Украина примет участие в переговорах с РФ 2 марта – Арахамия

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что украинская делегация примет участие в переговорах с РФ 2 марта.

Об этом он сказал в комментариях к своему посту на странице в соцсети Facebook.

До этого со ссылкой на Арахамию эту информацию сообщало издание Суспільне.

До этого о переговорах двух делегаций в районе реки Припять на украинско-белорусской границе вечером 2 марта сообщил пропагандистский ресурс режима Александра Лукашенко Белта.

По его данным, представители делегации РФ уже выдвинулись к месту встречи.

Отметим, что официального заявления с подтверждением этой информации от украинской делегации пока не было.