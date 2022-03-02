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Факти / Україна

Україна візьме участь у переговорах з РФ 2 березня – Арахамія

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Давид Арахамія

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердив, що українська делегація візьме участь у переговорах із РФ 2 березня.

Про це він сказав у коментарях до свого посту на сторінці у соцмережі Facebook.

До цього, з посиланням на Арахамію, цю інформацію повідомляло видання Суспільне.

Раніше про переговори двох делегацій у районі річки Прип’ять на українсько-білоруському кордоні увечері 2 березня повідомив пропагандистський ресурс режиму Олександра Лукашенка Белта.

За його даними, представники делегації РФ вже вирушили до місця зустрічі.

Зазначимо, що офіційної заяви з підтвердженням цієї інформації від української делегації наразі не було.

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