Мир на условиях Кремля принимает 1% украинцев, более 80% верят в победу — опрос

Несмотря на огромный уровень стресса, 82% украинцев искренне верят в отражение наступления российских регулярных войск. Самая распространенная эмоция, которую испытывает население Украины из-за войны – не страх, а гнев.
Эти и другие актуальные результаты опроса обнародовала исследовательская компания Gradus Research. Опрос украинцев проводился через мобильное приложение.
Кому больше всего доверяют украинцы?
Начиная с первых дней вторжения РФ наибольший уровень доверия сохраняют украинские войска, президент и волонтеры.
- ВСУ — 63%;
- Владимир Зеленский – 54%;
- Волонтерские организации – 39%.
Два главных фактора победы Украины в войне – мощь наших Вооруженных сил и сплоченное сопротивление украинского общества.
В свою очередь мир на условиях Российской Федерации согласны принять только 1%.
Кто виноват в войне?
Почти половина опрошенных украинцев изъят власти РФ в развязывании войны на территории Украины. Еще почти столько опрошенных разделяют ответственность между властью и ее избирателями.
- Власть РФ (46%);
- Руководство, политические элиты и России (40%).
Отношение к Зеленскому
Полностью или частично действия шестого президента Украины во время войны с Россией поддерживают 85% опрошенных украинцев. Репутационный индекс
Владимир Зеленский достиг невиданных ранее 77%.