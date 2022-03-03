Мир на условиях Кремля принимает 1% украинцев, более 80% верят в победу — опрос

Несмотря на огромный уровень стресса, 82% украинцев искренне верят в отражение наступления российских регулярных войск. Самая распространенная эмоция, которую испытывает население Украины из-за войны – не страх, а гнев.

Эти и другие актуальные результаты опроса обнародовала исследовательская компания Gradus Research. Опрос украинцев проводился через мобильное приложение.

Кому больше всего доверяют украинцы?

Начиная с первых дней вторжения РФ наибольший уровень доверия сохраняют украинские войска, президент и волонтеры.

ВСУ — 63%;

Владимир Зеленский – 54%;

Волонтерские организации – 39%.

Два главных фактора победы Украины в войне – мощь наших Вооруженных сил и сплоченное сопротивление украинского общества.

В свою очередь мир на условиях Российской Федерации согласны принять только 1%.

Кто виноват в войне?

Почти половина опрошенных украинцев изъят власти РФ в развязывании войны на территории Украины. Еще почти столько опрошенных разделяют ответственность между властью и ее избирателями.

Власть РФ (46%);

Руководство, политические элиты и России (40%).

Отношение к Зеленскому

Полностью или частично действия шестого президента Украины во время войны с Россией поддерживают 85% опрошенных украинцев. Репутационный индекс

Владимир Зеленский достиг невиданных ранее 77%.