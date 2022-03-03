Подоляк: Мы достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал результаты встречи с представителями страны-агрессора.

— Завершился второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Но нам удалось обсудить гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении и есть критическая ситуация с продуктами питания и медикаментами. Поэтому я зачитаю, о чем договорились стороны:

“Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного, гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. С этой целью в ближайшее время будут организованы специальные каналы связи для взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры”.