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Факти / Україна

Подоляк: Ми досягли розуміння спільного забезпечення гуманітарних коридорів

Антон Світличний
Арахамія і Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував результати зустрічі із представниками країни-агресора.

– Завершився другий раунд переговорів між російською та українською стороною. На жаль, ми не отримали результатів, на які розраховували. Але нам вдалося обговорити гуманітарний аспект, тому що чимало міст зараз перебуває в оточенні і є критична ситуація з продуктами харчування та медикаментами. Тому я зачитаю, про що домовилися сторони:

“Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного, цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація у секторах, де вона проводиться. З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв’язку для взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури”.

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