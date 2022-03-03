Подоляк: Ми досягли розуміння спільного забезпечення гуманітарних коридорів

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував результати зустрічі із представниками країни-агресора.
– Завершився другий раунд переговорів між російською та українською стороною. На жаль, ми не отримали результатів, на які розраховували. Але нам вдалося обговорити гуманітарний аспект, тому що чимало міст зараз перебуває в оточенні і є критична ситуація з продуктами харчування та медикаментами. Тому я зачитаю, про що домовилися сторони:
“Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного, цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація у секторах, де вона проводиться. З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв’язку для взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури”.