Подоляк: Ми досягли розуміння спільного забезпечення гуманітарних коридорів

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував результати зустрічі із представниками країни-агресора.

– Завершився другий раунд переговорів між російською та українською стороною. На жаль, ми не отримали результатів, на які розраховували. Але нам вдалося обговорити гуманітарний аспект, тому що чимало міст зараз перебуває в оточенні і є критична ситуація з продуктами харчування та медикаментами. Тому я зачитаю, про що домовилися сторони: