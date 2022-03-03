В город Энергодар Запорожской области вошла российская военная техника. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По его словам, колонна состоит примерно из 100 единиц техники. Сейчас на блокпосту продолжается бой.

– Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел, – отметил Орлов.

Также мэр Энергодара рассказал, что в результате попадания снаряда в дом произошел пожар на бульваре Каштановом, 6. На место выехали спасатели.

Кроме того, снаряд врага попал на территорию школы №2.

Источник: Дмитрий Орлов

Фото: Дмитрий Орлов