ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

В Энергодар Запорожской области вошла российская техника

Людмила Богданова редактор ленты
В Энергодар Запорожской области вошла российская техника

В город Энергодар Запорожской области вошла российская военная техника. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По его словам, колонна состоит примерно из 100 единиц техники. Сейчас на блокпосту продолжается бой.

– Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел, – отметил Орлов.

Также мэр Энергодара рассказал, что в результате попадания снаряда в дом произошел пожар на бульваре Каштановом, 6. На место выехали спасатели.

Кроме того, снаряд врага попал на территорию школы №2.

Источник: Дмитрий Орлов

Фото: Дмитрий Орлов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка