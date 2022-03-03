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Факти / Україна

В Енергодар Запорізької області увійшла російська техніка

Людмила Богданова редакторка стрічки
В Енергодар Запорізької області увійшла російська техніка

У місто Енергодар Запорізької області увійшла російська військова техніка. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, колона складається приблизно зі 100 одиниць техніки. Наразі на блокпосту триває бій.

– Наші хлопці чинять спротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов, – зазначив Орлов.

Також мер Енергодара розповів, що внаслідок влучення снаряду у будинок сталася пожежа на бульварі Каштановому, 6. На місце виїхали рятувальники.

Крім того, снаряд ворога влучив на територію школи №2.

Джерело: Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов

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