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Факты / Украина

Гонялись за колоннами врагов: в Николаевской области разгромили более 200 единиц техники РФ

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Підбитий російський танк

За два дня отработки аэродрома и военной базы возле Херсона в поселке Куйбышево украинской армии удалось уничтожить около 245 единиц техники противника и 30 вертолетов.

Также захватчики понесли значительные потери личного состава и остались без топлива. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

— Это была стратегическая база оккупантов. Спасибо Херсону за помощь. Что касается повреждений жилых домов, то действительно несколько снарядов попали в первую линию, но жертв нет. Сегодня мы целый день гонялись за колоннами врагов и догнали. Одна колонна из села Пески, вторая недалеко от Баштанки. Сейчас там ими занимаются охотники, – рассказал он.

Виталий Ким добавил, что украинские защитники, к счастью, сегодня не понесли потерь.

Ранее мы сообщали, что вражеские оккупанты полностью захватили здание Херсонской облгосадминистрации. Тем не менее, работники не оставили свои обязанности и продолжают помогать мирным жителям города.

Также путинские войска начали минировать Херсон — они установили так называемые “растяжки” в центре города, возле здания торгово-развлекательного комплекса Скифия. Сейчас неизвестно, где еще российские военные оставили вражеские подарки.

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Фото: Минобороны

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