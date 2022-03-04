За два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в селищі Куйбишеве українській армії вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника та 30 вертольотів.

Також загарбники зазнали значних втрат особового складу і залишилися без палива. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

– То була стратегічна база окупантів. Дякуємо Херсону за допомогу. Щодо пошкоджень житлових будинків, то справді, кілька снарядів потрапили до першої лінії, але жертв немає. Сьогодні ми цілий день ганялися за колонами ворогів і наздогнали. Одна колона із села Піски, друга неподалік Баштанки. Нині там ними займаються мисливці, – розповів він.

Віталій Кім додав, що українські захисники, на щастя, сьогодні не зазнали втрат.

Раніше ми повідомляли, що ворожі загарбники повністю захопили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Попри це, працівники не залишили свої обов’язки та продовжують допомагати мирним жителям міста.

Також путінські війська почали мінувати Херсон – вони встановили так звані “розтяжки” у центрі міста, біля будівлі торгівельно-розважального комплексу Скіфія. Зараз невідомо, де ще російські військові залишили ворожі “подарунки”.