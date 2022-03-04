Ночь на 4 марта в Киеве прошла относительно спокойно, несколько раз работали системы противовоздушной обороны. Город продолжает жить в режиме военного положения.

Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, автомобили по городу ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек Фармация.

— Я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может. Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки, – отметил он.

Также Виталий Кличко напомнил, что в Киеве для сообщения между Левым и Правым берегами открыли Северный и Дарницкий мосты. Но он просит киевлян без крайней необходимости воздержаться от передвижения по городу ради их же безопасности.

Кроме того, мэр столицы просит киевлян не пренебрегать сигналом тревоги и сразу спускаться в укрытие.

– Город продолжает готовиться к обороне. На улицах все больше блокпостов и ограничительных блоков. Больницы города всем необходимым обеспечены и работают. Врачи находятся на боевом дежурстве, роддомы столицы также работают. За последние восемь дней в Киеве родилось 390 малышей.

Виталий Кличко напомнил, что в Киеве работает гуманитарный штаб, контакты которого можно найти на сайте КГГА, призвал сохранять выдержку и помогать тем, кто в этом нуждается.

Между тем утром в Генштабе ВСУ сообщили, что на девятый день войны России против Украины основные усилия российских военных сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Но по всем направлениям противник имеет потери, демотивированные захватчики сдаются в плен и бросают технику.