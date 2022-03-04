На девятый день войны России против Украины основные усилия российских военных сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Группировки агрессора исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку перебрасывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок введены в операцию.

По всем направлениям противник имеет потери, демотивированные захватчики сдаются в плен и бросают технику. Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По словам наших военных, на Волынском направлении противник перешел к оборонным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Не исключено, что могут быть провокации на границе, чтобы втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины.

На Полесском направлении агрессор проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Он сосредоточил усилия на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал.

Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Агрессор отошел от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении российские захватчики проводят наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении агрессор проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска, блокирует Харьков с севера, захватил Балаклею. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зинькова.

На Донецком направлении агрессор продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник оцепил Мариуполь.

На Луганском направлении российские военные ведут боевые действия в направлении Старобельска, а на Таврическом — сосредоточили усилия на направлении Николаев – Вознесенск и продолжают наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

На Николаевском направлении украинские защитники остановили захватчиков, но частичный успех те имеют на направлении Вознесенска.

Также в Генштабе отмечают, что заметили перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, на которой российские военные перевозят преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.

В Черном море морская группировка агрессора выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки, Черноморска. Прикрывают группы отряд кораблей огневой поддержки и ракетная ударная катерная группа.

Кроме того, на черноморском побережье фиксируют привлечение бомбардировщиков Су-24М и сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивают истребители Су-30СМ.