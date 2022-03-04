Ніч на 4 березня у Києві минула відносно спокійно, кілька разів працювали системи протиповітряної оборони. Місто продовжує жити у режимі воєнного стану.

Про це у своєму відеозверненні повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, автомобілі містом їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек Фармація.

– Я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може. Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки, – зазначив він.

Також Віталій Кличко нагадав, що у Києві для сполучення між Лівим і Правим берегами відкрили Північний і Дарницький мости. Але він просить киян без крайньої потреби утриматися від пересування містом задля власної безпеки.

Крім того, мер столиці просить киян не нехтувати сигналом тривоги і одразу спускатися в укриття.

– Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях дедалі більше блокпостів і обмежувальних блоків. Лікарні міста всім необхідним забезпечені і працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні, пологові будинки столиці також працюють. Протягом останніх восьми днів у Києві народилося 390 малюків.

Віталій Кличко нагадав, що у Києві працює гуманітарний штаб, контакти якого можна знайти на сайті КМДА, закликав зберігати витримку і допомагати тим, хто цього потребує.

Тим часом вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що на дев’ятий день війни Росії проти України основні зусилля російських військових зосереджені на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Але на всіх напрямках противник має втрати, демотивовані загарбники здаються в полон та кидають техніку.