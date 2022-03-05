Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 76 военнослужащих, из них 37 – посмертно.
Согласно указу №105/2022, награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждено:
- Бачкова Виталия Валентиновича (посмертно) — полковника
- Гордиенко Юлию Андреевну (посмертно) — майора медицинской службы
- Жовтяка Дмитрия Васильевича — лейтенанта
- Индиченка Игоря Андреевича — лейтенанта
- Ковбасюка Олеся Петровича – старшего лейтенанта
- Кучерука Виталия Васильевича (посмертно) — лейтенанта
- Усика Игоря Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Усова Станислава Руслановича (посмертно) — лейтенанта
- Шишевского Александра Витальевича (посмертно) – капитана
- Шимона Александра Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта.
Орденом За мужество II степени награжден:
- Шутанич Руслан Николаевич – старший солдат.
Орденом За мужество III степени награждено:
- Бытко Александра Витальевича (посмертно) — старшего солдата
- Белецкого Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата
- Буткалюка Вячеслава Анатольевича — солдата
- Васильчука Богдана Витальевича (посмертно) — солдата
- Воробьева Максима Юрьевича — солдата
- Гнидого Анатолия Олеговича (посмертно) – солдата
- Гребенюка Сергея Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
- Григоренко Евгения Сергеевича (посмертно) — сержанта
- Гука Станислава Михайловича – солдата
- Гулькевича Владимира Владимировича (посмертно) — солдата
- Добровольского Александра Витальевича – солдата
- Добровского Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Жданянчина Николая Ивановича (посмертно) – солдата
- Жогина Владислава Андреевича – солдата
- Захаренко Леонида Павловича (посмертно) – старшего солдата
- Зеленчука Артура Викторовича – солдата
- Золотарева Евгения Михайловича (посмертно) — старшина 2 статьи
- Иващенко Наталию Леонидовну (посмертно) – главного корабельного старшину
- Ищука Юрия Александровича (посмертно) — солдата
- Калитюка Александра Романовича – солдата
- Канюка Юрия Игоревича — лейтенанта
- Карпюка Владислава Александровича (посмертно) – солдата
- Ковальчука Максима Викторовича – солдата
- Кучера Георгия Петровича – главного сержанта
- Левицкого Руслана Васильевича – солдата
- Марчука Василия Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- Михайловского Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
- Науменко Денис Игоревич (посмертно) — солдат
- Никитчука Павла Алексеевича (посмертно) – солдата
- Николенко Ивана Игоревича (посмертно) — солдата
- Онищука Петра Леонидовича – солдата
- Павлюка Владимира Петровича – старшего сержанта
- Петька Андрея Васильевича – солдата
- Посвистака Дмитрия Дмитриевича – старшего солдата
- Пухтинского Антона Валентиновича (посмертно) – солдата
- Савченко Артема Олеговича (посмертно) – солдата
- Семенюка Александра Игоревича – солдата
- Ситака Андрея Геннадьевича — солдата
- Сладковского Николая Ивановича – старшего солдата
- Сою Александра Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта
- Тарасюка Ивана Григорьевича (посмертно) – главного сержанта
- Телетьона Василия Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
- Теуту Николая Васильевича — солдата
- Ткача Виктора Владимировича – сержанта
- Топиху Игоря Викторовича (посмертно) — подполковника
- Черначука Петра Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Чупака Юрия Александровича (посмертно) – главного корабельного старшину
- Штефанюка Антона Александровича (посмертно) – солдата
- Щетинского Юрия Ивановича – мастер-сержанта
- Юзвака Алексея Витальевича – солдата.
Орденом Даниила Галицкого награждены:
- Демидчук Игорь Александрович (посмертно) – старший лейтенант
- Стельмах Александр Анатольевич (посмертно) – штаб-сержант.
Медалью За военную службу Украине награжден:
- Слупской Андрей Владимирович – старший солдат.
Медалью Защитнику Отечества награждено:
- Белошицкого Дмитрия Анатольевича – младшего сержанта
- Гавву Андрея Витальевича – солдата
- Гуреша Михаила Степановича – солдата
- Деньгину Валентину Святославовну — солдата
- Казаченко Романа Игоревича – солдата
- Ларионова Алексея Игоревича – старшего солдата
- Невинского Виталия Игоревича – старшего лейтенанта
- Пискуна Тараса Алексеевича – старшего лейтенанта
- Савченко Бориса Игоревича – старшего сержанта
- Савчука Юрия Михайловича – главного сержанта
- Слободяна Руслана Сергеевича – солдата
- Торгуна Сергея Захаровича – старшего солдата.