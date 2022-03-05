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Факты / Украина

Зеленский отметил 76 военнослужащих государственными наградами

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 76 военнослужащих, из них 37 – посмертно.

Согласно указу №105/2022, награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждено:

  • Бачкова Виталия Валентиновича (посмертно) — полковника
  • Гордиенко Юлию Андреевну (посмертно) — майора медицинской службы
  • Жовтяка Дмитрия Васильевича — лейтенанта
  • Индиченка Игоря Андреевича — лейтенанта
  • Ковбасюка Олеся Петровича – старшего лейтенанта
  • Кучерука Виталия Васильевича (посмертно) — лейтенанта
  • Усика Игоря Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • Усова Станислава Руслановича (посмертно) — лейтенанта
  • Шишевского Александра Витальевича (посмертно) – капитана
  • Шимона Александра Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта.

Орденом За мужество II степени награжден:

  • Шутанич Руслан Николаевич – старший солдат.

Орденом За мужество III степени награждено:

  • Бытко Александра Витальевича (посмертно) — старшего солдата
  • Белецкого Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата
  • Буткалюка Вячеслава Анатольевича — солдата
  • Васильчука Богдана Витальевича (посмертно) — солдата
  • Воробьева Максима Юрьевича — солдата
  • Гнидого Анатолия Олеговича (посмертно) – солдата
  • Гребенюка Сергея Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
  • Григоренко Евгения Сергеевича (посмертно) — сержанта
  • Гука Станислава Михайловича – солдата
  • Гулькевича Владимира Владимировича (посмертно) — солдата
  • Добровольского Александра Витальевича – солдата
  • Добровского Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата
  • Жданянчина Николая Ивановича (посмертно) – солдата
  • Жогина Владислава Андреевича – солдата
  • Захаренко Леонида Павловича (посмертно) – старшего солдата
  • Зеленчука Артура Викторовича – солдата
  • Золотарева Евгения Михайловича (посмертно) — старшина 2 статьи
  • Иващенко Наталию Леонидовну (посмертно) – главного корабельного старшину
  • Ищука Юрия Александровича (посмертно) — солдата
  • Калитюка Александра Романовича – солдата
  • Канюка Юрия Игоревича — лейтенанта
  • Карпюка Владислава Александровича (посмертно) – солдата
  • Ковальчука Максима Викторовича – солдата
  • Кучера Георгия Петровича – главного сержанта
  • Левицкого Руслана Васильевича – солдата
  • Марчука Василия Владимировича (посмертно) – старшего солдата
  • Михайловского Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
  • Науменко Денис Игоревич (посмертно) — солдат
  • Никитчука Павла Алексеевича (посмертно) – солдата
  • Николенко Ивана Игоревича (посмертно) — солдата
  • Онищука Петра Леонидовича – солдата
  • Павлюка Владимира Петровича – старшего сержанта
  • Петька Андрея Васильевича – солдата
  • Посвистака Дмитрия Дмитриевича – старшего солдата
  • Пухтинского Антона Валентиновича (посмертно) – солдата
  • Савченко Артема Олеговича (посмертно) – солдата
  • Семенюка Александра Игоревича – солдата
  • Ситака Андрея Геннадьевича — солдата
  • Сладковского Николая Ивановича – старшего солдата
  • Сою Александра Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта
  • Тарасюка Ивана Григорьевича (посмертно) – главного сержанта
  • Телетьона Василия Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
  • Теуту Николая Васильевича — солдата
  • Ткача Виктора Владимировича – сержанта
  • Топиху Игоря Викторовича (посмертно) — подполковника
  • Черначука Петра Александровича (посмертно) – старшего солдата
  • Чупака Юрия Александровича (посмертно) – главного корабельного старшину
  • Штефанюка Антона Александровича (посмертно) – солдата
  • Щетинского Юрия Ивановича – мастер-сержанта
  • Юзвака Алексея Витальевича – солдата.

Орденом Даниила Галицкого награждены:

  • Демидчук Игорь Александрович (посмертно) – старший лейтенант
  • Стельмах Александр Анатольевич (посмертно) – штаб-сержант.

Медалью За военную службу Украине награжден:

  • Слупской Андрей Владимирович – старший солдат.

Медалью Защитнику Отечества награждено:

  • Белошицкого Дмитрия Анатольевича – младшего сержанта
  • Гавву Андрея Витальевича – солдата
  • Гуреша Михаила Степановича – солдата
  • Деньгину Валентину Святославовну — солдата
  • Казаченко Романа Игоревича – солдата
  • Ларионова Алексея Игоревича – старшего солдата
  • Невинского Виталия Игоревича – старшего лейтенанта
  • Пискуна Тараса Алексеевича – старшего лейтенанта
  • Савченко Бориса Игоревича – старшего сержанта
  • Савчука Юрия Михайловича – главного сержанта
  • Слободяна Руслана Сергеевича – солдата
  • Торгуна Сергея Захаровича – старшего солдата.
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Фото: Офис президента

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