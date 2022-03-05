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Зеленський відзначив 76 військовослужбовців державними нагородами

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 76 військовослужбовців, із них 37 – посмертно.

Згідно указу №105/2022, нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено: 

  • Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) — полковника
  • Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) — майора медичної служби
  • Жовтяка Дмитра Васильовича — лейтенанта
  • Індиченка Ігоря Андрійовича — лейтенанта
  • Ковбасюка Олеся Петровича — старшого лейтенанта
  • Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) — лейтенанта
  • Усика Ігоря Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • Усова Станіслава Руслановича (посмертно) — лейтенанта
  • Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) — капітана
  • Шімона Олександра Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта.

Орденом За мужність ІІ ступеня нагороджено:

  • Шутанича Руслана Миколайовича — старшого солдата.

Орденом За мужність ІІІ ступеня нагороджено:

  • Битку Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
  • Білецького Івана Юрійовича (посмертно) — солдата
  • Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича — солдата
  • Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата
  • Воробйова Максима Юрійовича — солдата
  • Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) — солдата
  • Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) — сержанта
  • Гука Станіслава Михайловича — солдата
  • Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) — солдата
  • Добровольського Олександра Віталійовича — солдата
  • Добровського Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) — солдата
  • Жогіна Владислава Андрійовича — солдата
  • Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) — старшого солдата
  • Зеленчука Артура Вікторовича — солдата
  • Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті
  • Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) — головного корабельного старшину
  • Іщука Юрія Олександровича (посмертно) — солдата
  • Калитюка Олександра Романовича — солдата
  • Канюка Юрія Ігоровича — лейтенанта
  • Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) — солдата
  • Ковальчука Максима Вікторовича — солдата
  • Кучера Георгія Петровича — головного сержанта
  • Левицького Руслана Васильовича — солдата
  • Марчука Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
  • Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата
  • Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) — солдата
  • Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) — солдата
  • Онищука Петра Леонідовича — солдата
  • Павлюка Володимира Петровича — старшого сержанта
  • Петька Андрія Васильовича — солдата
  • Посвистака Дмитра Дмитровича — старшого солдата
  • Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) — солдата
  • Савченка Артема Олеговича (посмертно) — солдата
  • Семенюка Олександра Ігоровича — солдата
  • Сітака Андрія Геннадійовича — солдата
  • Сладковського Миколу Івановича — старшого солдата
  • Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) — головного сержанта
  • Телетьона Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
  • Теуту Миколу Васильовича — солдата
  • Ткача Віктора Володимировича — сержанта
  • Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника
  • Черначука Петра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • Чупака Юрія Олександровича (посмертно) — головного корабельного старшину
  • Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) — солдата
  • Щетинського Юрія Івановича — майстер-сержанта
  • Юзвака Олексія Віталійовича — солдата.

Орденом Данила Галицького нагороджено:

  • Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта.

Медаллю За військову службу Україні нагороджено:

  • Слупського Андрія Володимировича — старшого солдата.

Медаллю Захиснику Вітчизни нагороджено:

  • Білошицького Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
  • Гавву Андрія Віталійовича — солдата
  • Гуреша Михайла Степановича — солдата
  • Деньгіну Валентину Святославівну — солдата
  • Козаченка Романа Ігоровича — солдата
  • Ларіонова Олексія Ігоровича — старшого солдата
  • Невінського Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта
  • Піскуна Тараса Олексійовича — старшого лейтенанта
  • Савченка Бориса Ігоровича — старшого сержанта
  • Савчука Юрія Михайловича — головного сержанта
  • Слободяна Руслана Сергійовича — солдата
  • Торгуна Сергія Захаровича — старшого солдата.
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Фото: Офіс президента

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