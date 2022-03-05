Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 76 військовослужбовців, із них 37 – посмертно.
Згідно указу №105/2022, нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:
- Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) — полковника
- Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) — майора медичної служби
- Жовтяка Дмитра Васильовича — лейтенанта
- Індиченка Ігоря Андрійовича — лейтенанта
- Ковбасюка Олеся Петровича — старшого лейтенанта
- Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) — лейтенанта
- Усика Ігоря Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Усова Станіслава Руслановича (посмертно) — лейтенанта
- Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) — капітана
- Шімона Олександра Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта.
Орденом За мужність ІІ ступеня нагороджено:
- Шутанича Руслана Миколайовича — старшого солдата.
Орденом За мужність ІІІ ступеня нагороджено:
- Битку Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
- Білецького Івана Юрійовича (посмертно) — солдата
- Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича — солдата
- Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата
- Воробйова Максима Юрійовича — солдата
- Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) — солдата
- Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) — сержанта
- Гука Станіслава Михайловича — солдата
- Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) — солдата
- Добровольського Олександра Віталійовича — солдата
- Добровського Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) — солдата
- Жогіна Владислава Андрійовича — солдата
- Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) — старшого солдата
- Зеленчука Артура Вікторовича — солдата
- Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті
- Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) — головного корабельного старшину
- Іщука Юрія Олександровича (посмертно) — солдата
- Калитюка Олександра Романовича — солдата
- Канюка Юрія Ігоровича — лейтенанта
- Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) — солдата
- Ковальчука Максима Вікторовича — солдата
- Кучера Георгія Петровича — головного сержанта
- Левицького Руслана Васильовича — солдата
- Марчука Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
- Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата
- Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) — солдата
- Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) — солдата
- Онищука Петра Леонідовича — солдата
- Павлюка Володимира Петровича — старшого сержанта
- Петька Андрія Васильовича — солдата
- Посвистака Дмитра Дмитровича — старшого солдата
- Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) — солдата
- Савченка Артема Олеговича (посмертно) — солдата
- Семенюка Олександра Ігоровича — солдата
- Сітака Андрія Геннадійовича — солдата
- Сладковського Миколу Івановича — старшого солдата
- Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
- Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) — головного сержанта
- Телетьона Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
- Теуту Миколу Васильовича — солдата
- Ткача Віктора Володимировича — сержанта
- Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника
- Черначука Петра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- Чупака Юрія Олександровича (посмертно) — головного корабельного старшину
- Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) — солдата
- Щетинського Юрія Івановича — майстер-сержанта
- Юзвака Олексія Віталійовича — солдата.
Орденом Данила Галицького нагороджено:
- Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта.
Медаллю За військову службу Україні нагороджено:
- Слупського Андрія Володимировича — старшого солдата.
Медаллю Захиснику Вітчизни нагороджено:
- Білошицького Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
- Гавву Андрія Віталійовича — солдата
- Гуреша Михайла Степановича — солдата
- Деньгіну Валентину Святославівну — солдата
- Козаченка Романа Ігоровича — солдата
- Ларіонова Олексія Ігоровича — старшого солдата
- Невінського Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта
- Піскуна Тараса Олексійовича — старшого лейтенанта
- Савченка Бориса Ігоровича — старшого сержанта
- Савчука Юрія Михайловича — головного сержанта
- Слободяна Руслана Сергійовича — солдата
- Торгуна Сергія Захаровича — старшого солдата.