В ООН существует заговор прикрывать членство РФ в Совете безопасности — Кулеба

Дмитрий Кулеба сообщил, что позавчера приняли беспрецедентную для Генассамблеи ООН резолюцию относительно агрессии РФ против Украины с наиболее жесткими формулировками. За резолюцию проголосовало 141 государство.

– Мы полностью изолировали Россию в ООН на международной арене. То, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН в статусе постоянного члена, Украина говорила давно. Мы обращались в секретариат ООН с просьбой предоставить нам исторические документы, связанные с взятием на себя Россией места СССР. Нам документы не предоставлялись, существует сговор в ООН прикрывать членство России в Совбезе. Мы этот вопрос поднимаем и сейчас, когда на него обратили внимание все, — подчеркнул министр.

Также Кулеба добавил, что у России нет права присутствовать в Совбезе в качестве постоянного члена, ведь государство это право узурпировало.

– Россия там находится незаконно и мы с этим будем бороться, – сказал министр иностранных дел.

Также Кулеба сообщил, что 4 марта участвовал в Совете министров иностранных дел ЕС, где присутствовали секретарь США, министр Великобритании и Канады.

— Я четко озвучил перечень санкций, которых мы ожидаем, которые еще нужны для того, чтобы сильнее ударить по российской экономике, зажать ее в тиски. Эти санкции касаются закупки российской нефти, возможности России продавать золото, закрытия всех европейских портов для российских судов и отключение Сбербанка от SWIFT, — сказал Кулеба.

К слову, ранее мы рассказывали о Будапештском меморандуме и его значении для Украины.