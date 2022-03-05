В ООН існує змова прикривати членство Росії в Раді безпеки – Кулеба

Дмитро Кулеба повідомив, що позавчора ухвалили безпрецедентну для Генасамблеї ООН резолюцію стосовно агресії РФ проти України з найбільш жорсткими формулюваннями. За неї проголосувала 141 держава.

– Ми повністю ізолювали Росію в ООН на міжнародній арені. Те, що Росія незаконно перебуває у Раді Безпеки ООН в статусі постійного члена, Україна говорила давно. Ми звертались у секретаріат ООН з проханням надати нам історичні документи, пов’язані з перебранням на себе Росією місця СРСР. Нам документи не надавалися, існує змова в ООН прикривати членство Росії в Раді безпеки. Ми це питання порушуємо і зараз, коли на нього звернули увагу всі, – наголосив міністр.

Також Кулеба додав, що Росія не має права бути в Раді безпеки як постійний член, адже держава це право узурпувала.

– Росія там перебуває незаконно, і ми з цим будемо боротися, – сказав міністр закордонних справ.

Також Кулеба повідомив, що 4 березня брав участь у Раді міністрів закордонних справ ЄС, де були присутні секретар США, міністр Великої Британії та Канади.

– Я чітко озвучив перелік санкцій, на які ми очікуємо, які ще потрібні для того, аби сильніше затиснути російську економіку в лещата. Ці санкції стосуються закупівлі російської нафти, можливості Росії продавати золото, закриття всіх європейських портів для російських суден і відключення Сбербанку від SWIFT, – сказав Кулеба.

До речі, раніше ми розповідали про Будапештський меморандум та його значення для України.