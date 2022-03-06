Россия готовится бомбить Одессу – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся бомбить Одессу.
– Они готовятся бомбить Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда ощущали в Одессе только тепло. Только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление, – сказал глава государства в видеообращении.
По его словам, свидетельства российских военных, взятых в плен, доказывают, что Россия давно готовила полномасштабную войну против Украины.
– Мы услышали их показания. Мы увидели документы, карты, планы не вчерашнего дня. Это не импровизация. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны, — сказал Зеленский.