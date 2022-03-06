ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Россия готовится бомбить Одессу – Зеленский

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся бомбить Одессу.

– Они готовятся бомбить Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда ощущали в Одессе только тепло. Только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление, – сказал глава государства в видеообращении.

По его словам, свидетельства российских военных, взятых в плен, доказывают, что Россия давно готовила полномасштабную войну против Украины.

– Мы услышали их показания. Мы увидели документы, карты, планы не вчерашнего дня. Это не импровизация. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны, — сказал Зеленский.

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка