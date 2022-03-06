Ни на одном направлении российские захватнические войска не добились стратегического успеха. Украинские военные дают достойный отпор агрессору.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой Украина должна подойти максимально готовой и сплоченной.

– Стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения, – отметил он.

По словам Алексея Данилова, основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям. По мнению врага, это создаст условия для экономического подавления украинского сопротивления.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что агрессор не оставляет надежд захватить Киев и формирует ресурсы для окружения Днепра. В то же время со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением.

— Мы сделали наиболее трудный шаг к победе, но предстоит еще много работы по уничтожению врага и возвращению всех украинских земель! Похоронки русским матерям и тонна обугленного российского военного железа — памятка для следующей волны агрессора: не лезьте — убьем! – подчеркнул Данилов.

О том, что Россия готовится бомбить Одессу, сообщил и президент Владимир Зеленский. По его словам, свидетельства российских военных, взятых в плен, доказывают, что РФ давно готовила полномасштабную войну против Украины.