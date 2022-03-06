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Факты / Украина

Враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления — Данилов

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления — Данилов

Ни на одном направлении российские захватнические войска не добились стратегического успеха. Украинские военные дают достойный отпор агрессору.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой Украина должна подойти максимально готовой и сплоченной.

– Стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения, – отметил он.

По словам Алексея Данилова, основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям. По мнению врага, это создаст условия для экономического подавления украинского сопротивления.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что агрессор не оставляет надежд захватить Киев и формирует ресурсы для окружения Днепра. В то же время со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением.

— Мы сделали наиболее трудный шаг к победе, но предстоит еще много работы по уничтожению врага и возвращению всех украинских земель! Похоронки русским матерям и тонна обугленного российского военного железа — памятка для следующей волны агрессора: не лезьте — убьем! – подчеркнул Данилов.

О том, что Россия готовится бомбить Одессу, сообщил и президент Владимир Зеленский. По его словам, свидетельства российских военных, взятых в плен, доказывают, что РФ давно готовила полномасштабную войну против Украины.

Фото: Офис президента

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