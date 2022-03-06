Венедиктова рассказала, сколько известных россиян могут объявить в международный розыск

Офис генпрокурора начал процесс привлечения к ответственности нескольких десятков известных общественных деятелей РФ, открыто призывающих поддерживать войну в Украине.

Об этом 6 марта в прямом эфире украинского телеканала официально заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, за свои действия будут отвечать не менее 40 “известных” россиян. В списке уже числятся имена Тины Канделаки, Никиты Михалкова и Олега Газманова.

– Там (в списке – Ред.) не только министры и депутаты, включая их спикера. Там есть и их “подпевали”. У нас начался процесс и постепенно я публикую информацию об этом. Сейчас я говорю о Тине Канделаки, господине Никите Михалкове, этом “мохнатом шмеле”, и Олеге Газманове, — заявила она.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что активные призывы прокремлевских звезд о том, что войска РФ заходят в Украину, чтобы “освобождать” нас от разных режимов, зафиксированы и уже анализируются украинскими правоохранителями.

– Это очень важная история, потому что все эти люди выезжают за пределы РФ в свои поместья, в свои дети. И мы сделаем все таким образом, чтобы ответственность таких подпевал, разжигателей и крупных пропагандистов стала ощутимой, — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Что Канделаки сказала об Украине

Тина Канделаки – российская журналистка грузинского происхождения, телеведущая и заместитель генерального директора прокремлевского Газпром-медиа.

В день полномасштабного вторжения армии РФ вглубь территории Украины Тина Канделаки заявила у себя в соцсетях, что наше государство “далеко от гражданского мира”, украинцам следует ожидать “возвращения Януковича”, а “государственность Украины должна восстановиться”.

6 марта к Тине Канделаки официально обратилась генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она поздравила российскую журналистку с новым статусом: теперь Канделаки в Украине – лицо, подозреваемое в совершении преступления.

— Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно выращивают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивьевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов, — обратилась Венедиктова к прокремлевской журналистке.

В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск.

Таким образом, при попытке пересечения границы других государств, ее задержат компетентные органы с целью экстрадиции в Украину.