Венедіктова розповіла, скільки відомих росіян можуть оголосити у міжнародний розшук

Офіс генпрокурора розпочав процес притягнення до відповідальності декількох десятків відомих громадських діячів РФ, які відкрито закликали підтримувати війну в Україні.

Про це 6 березня в ефірі українського телеканалу офіційно заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, за свої дії відповідатимуть щонайменше 40 “відомих” росіян. У списку вже значаться імена Тіни Канделакі, Микити Міхалкова та Олега Газманова.

– Там (у списку – Ред.) не тільки міністри і депутати, включно з їхнім спікером. Там є і їхні “підпєвали”. В нас почався процес і поступово я публікую інформацію щодо цього. Зараз я говорю про Тіну Канделакі, пана Микиту Міхалкова, цього “мохнатого шмєля”, і Олега Газманова, – заявила вона.

Ірина Венедіктова підкреслила, що активні заклики прокремлівських зірок про те, що війська РФ заходять в Україну, аби “звільняти” нас від різних режимів, зафіксовані і вже аналізуються українськими правоохоронцями.

– Це дуже важлива історія, тому що усі ці люди виїжджають за межі РФ до своїх маєтків, до своїх дітей. І ми зробимо усе таким чином, щоб відповідальність таких “підпєвал”, розпалювачів та великих пропагандистів стала відчутною, – підкреслила Ірина Венедіктова.

Що Канделакі сказала про Україну

Тіна Канделакі – російська журналістка грузинського походження, телеведуча і заступник генерального директора прокремлівського Газпром-медіа.

У день повномасштабного вторгнення армії РФ вглиб території України Тіна Канделакі заявила у себе в соцмережах, що наша держава “далека від громадянського світу”, українцям варто чекати на “повернення Януковича” а “державність України має відновитися”.

6 березня до Тіни Канделакі офіційно звернулася генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Вона привітала російську журналістку із новим статусом: тепер Канделакі в Україні – особа, підозрювана у скоєнні злочину.

– Підконтрольна влада ЗМІ в РФ навмисно вигодовує громадян дешевими фейками, а ви, Тінатін Гівіївна, в цій інформаційній їдальні стоїте на роздачі десертів, що протухли, – звернулася Венедіктова до прокремлівської журналістки.

Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення Тіни Канделакі у міжнародний розшук.

Таким чином, при спробі перетину кордону інших держав її затримають компетентні органи з метою екстрадиції в Україну.