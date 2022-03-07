Россия вербует сирийцев для боев в городах Украины — WSJ

Кремль вербует сирийцев, обладающих навыками ведения городского боя, для участия в боевых действиях в Украине, поскольку российское вторжение хочет расшириться вглубь украинских городов.

Об этом в комментарии The Wall Street Journal сообщили неназванные американский чиновники.

Согласно американской оценке, Россия, которая действует на территории Сирии с 2015 года, в последние дни вербует оттуда бойцов, надеясь, что их опыт городских боев поможет взять Киев и нанести сокрушительный удар по правительству Украины, сообщили четыре американских чиновника. Этот шаг указывает на потенциальную эскалацию боевых действий в Украине, отмечают эксперты.

На данный момент нет ясности о каком именно количестве бойцов идет речь, но некоторые уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт, по словам одного из чиновников.

Американские официальные лица отказались уточнить, что еще известно о переброске сирийских бойцов в Украину, о статусе или точных масштабах этой операции.

По данным издания, Россия предложила добровольцам из этой страны от $200 до $300 для того, чтобы “поехать в Украину и работать в качестве охранников” в течение шести месяцев за один раз.

Бойцы также прибывают в страну, чтобы сражаться на стороне Украины. Накануне глава украинского МИД сообщил, что уже более 20 тысяч иностранцев добровольно вызвались воевать за Украину, став при этом частью международного легиона.

Научный сотрудник по вопросам национальной безопасности Института изучения войны в Вашингтоне Дженнифер Кафарелла отмечает, что поскольку в Украину стекаются добровольцы из других стран, конфликт в стране может стать новым центром притяжения для иностранных военных, говорит

— Переброска Россией иностранных боевиков из Сирии в Украину интернационализирует украинскую войну, а значит, может связать войну в Украине с более широкой межрегиональной динамикой, особенно на Ближнем Востоке, — сказала она.

Сирийские бойцы провели почти десятилетие, ведя боевые действия в городских условиях, в то время как российские войска, в основном состоящие из призывников, не имеют таких навыков.

Дженнифер Кафарелла считает, что сирийские силы, развернутые в Украине, могут быть также приглашены для выполнения вспомогательной роли, по примеру того, как они работали в Сирии с ЧВК Вагнера, наемными силами, которые связаны с российским правительством.