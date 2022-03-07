Росія вербує сирійців для боїв у містах України – WSJ

Кремль вербує сирійців, які мають навички ведення міського бою, для участі у бойових діях в Україні, оскільки російське вторгнення хоче розширитись углиб українських міст.

Про це у коментарі The Wall Street Journal повідомили неназвані американські чиновники.

Згідно з американською оцінкою, Росія, яка діє на території Сирії з 2015 року, останніми днями вербує звідти бійців, сподіваючись, що їхній досвід міських боїв допоможе взяти Київ і завдати нищівного удару по уряду України, повідомили чотири американські чиновники. Цей крок вказує на потенційну ескалацію бойових дій в Україні, зазначають експерти.

На цей час немає ясності про яку саме кількість бійців мова йде, але деякі вже перебувають у Росії та готуються вступити в конфлікт, за словами одного з чиновників.

Американські офіційні особи відмовилися уточнити, що ще відомо про перекидання сирійських бійців в Україну, про статус або точні масштаби цієї операції.

За даними видання, Росія запропонувала добровольцям із цієї країни від $200 до $300 для того, щоб “поїхати в Україну та працювати як охоронці” протягом шести місяців за один раз.

Бійці також прибувають до країни, щоб боротися на бік України. Напередодні глава українського МЗС повідомив, що вже понад 20 тисяч іноземців добровільно зголосилися воювати за Україну, ставши частиною міжнародного легіону.

Науковий співробітник з питань національної безпеки Інституту вивчення війни у ​​Вашингтоні Дженніфер Кафарелла зазначає, що оскільки в Україну стікаються добровольці з інших країн, конфлікт у країні може стати новим центром тяжіння для іноземних військових.

– Перекидання Росією іноземних бойовиків із Сирії в Україну інтернаціоналізує українську війну, а отже, може пов’язати війну в Україні з ширшою міжрегіональною динамікою, особливо на Близькому Сході, – сказала вона.

Сирійські бійці провели майже десятиліття, ведучи бойові дії в міських умовах, тоді як російські війська, які здебільшого складаються із призовників, не мають таких навичок.

Дженніфер Кафарелла вважає, що сирійські сили, розгорнуті в Україні, можуть бути також запрошені для виконання допоміжної ролі, наприклад, як вони працювали в Сирії з ПВК Вагнера, найманими силами, пов’язаними з російським урядом.