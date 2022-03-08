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Факты / Украина

В Сумах началась эвакуация населения, из города отправилась первая колонна

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Сумах началась эвакуация населения, из города отправилась первая колонна

В Сумах 8 марта началась эвакуация мирного населения. Из города по “зеленому” коридору уже отправилась колонна транспорта.

Она следует в Полтаву по такому маршруту:

  • Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, гуманитарный коридор должен работать до 21.00.

Вслед за колонной муниципального транспорта, которым вывозят людей, уезжают сумчане на собственном транспорте. Следует отметить, что отклоняться от маршрута строго запрещено.

Ирина Верещук отметила, что речь идет об эвакуации из Сум в Полтаву гражданских жителей и иностранных студентов, в частности граждан Республики Индия и Китайской Народной Республики.

Также она добавила, что по “зеленому” коридору в Сумы попытаются доставить гуманитарные грузы: продукты питания и крайне необходимые лекарства.

Но колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в Сумы по другому маршруту: Лохвица – Андрияшевка – Ромны – Недригайлов – Сумы.

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