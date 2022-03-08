У Сумах 8 березня розпочалася евакуація мирного населення. З міста “зеленим” коридором вже вирушила колона транспорту.

Вона прямує до Полтави за таким маршрутом:

Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, гуманітарний коридор має працювати до 21.00.

Услід за колоною муніципального транспорту, яким вивозять людей, виїжджають сумчани на власному транспорті. Варто зазначити, що відхилятися від маршруту суворо заборонено.

Ірина Верещук зазначила, що наразі йдеться про евакуацію з Сум до Полтави цивільних жителів та іноземних студентів, зокрема громадян Республіки Індія та Китайської Народної Республіки.

Також вона додала, що “зеленим” коридором у Суми спробують доставити гуманітарні вантажі: продукти харчування та вкрай необхідні ліки.

Але колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до Сум за іншим маршрутом: Лохвиця – Андріяшівка – Ромни – Недригайлів – Суми.