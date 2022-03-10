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Факты / Украина

Без потерь для ВСУ: из города Дергачи на Харьковщине выбиты все войска РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Без потерь для ВСУ: из города Дергачи на Харьковщине выбиты все войска РФ

Город Дергачи Харьковской области находится под полным контролем Украины. Путинские войска были успешно отбиты, враг потерял четыре единицы своей военной техники.

Как сообщил вечером 9 марта глава Харьковской военной ОГА Олег Синегубов, ВСУ в результате освобождения Дергачей не понесли никаких потерь.

– Вооруженные силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачев и полностью контролируют территорию. Там уже длительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление, – написал он.

Во время боев за город российские регулярные войска потеряли два танка и два бронированных автомобиля.

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