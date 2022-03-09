ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Маркиян Лубкивский стал советником министра обороны

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Маркиян Лубкивский стал советником министра обороны

Украинский дипломат и политический деятель Маркиян Лубкивский назначен советником министра обороны Украины на общественных началах.

Зона ответственности Лубковского – зарубежные СМИ и международные партнеры.

«Отдам все свои силы, знания, дипломатический опыт и умение служению Родине», – написал Лубкивский в фейсбуке.

В 2014 году Лубкивский работал советником главы СБУ Валентина Наливайченко, в частности, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, коммуникацией СБУ со СМИ.

Читайте
Не прячьтесь, потому что завтра РФ будет бомбить ваши города: Резников обратился к народам мира

Фото: УНИАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка