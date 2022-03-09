Маркиян Лубкивский стал советником министра обороны

Украинский дипломат и политический деятель Маркиян Лубкивский назначен советником министра обороны Украины на общественных началах.

Зона ответственности Лубковского – зарубежные СМИ и международные партнеры.

«Отдам все свои силы, знания, дипломатический опыт и умение служению Родине», – написал Лубкивский в фейсбуке.

В 2014 году Лубкивский работал советником главы СБУ Валентина Наливайченко, в частности, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, коммуникацией СБУ со СМИ.