Маркіян Лубківський став радником міністра оборони

Український дипломат та політичний діяч Маркіян Лубківський призначений радником міністра оборони України на громадських засадах.

Зона відповідальності Лубківського – закордонні ЗМІ та міжнародні партнери.

«Віддам усі свої сили, знання, дипломатичний досвід та вміння служінню Вітчизні», – написав Лубківський у фейсбуці.

У 2014 році Лубківський працював радником голови СБУ Валентина Наливайченка, зокрема, опікувався питаннями інформаційної політики та зв’язків із громадськістю, комунікацією СБУ із ЗМІ.