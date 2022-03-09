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Факти / Україна

Маркіян Лубківський став радником міністра оборони

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Маркіян Лубківський став радником міністра оборони

Український дипломат та політичний діяч Маркіян Лубківський призначений радником міністра оборони України на громадських засадах.

Зона відповідальності Лубківського – закордонні ЗМІ та міжнародні партнери.

«Віддам усі свої сили, знання, дипломатичний досвід та вміння служінню Вітчизні»– написав Лубківський у фейсбуці.

У 2014 році Лубківський працював радником голови СБУ Валентина Наливайченка, зокрема, опікувався питаннями інформаційної політики та зв’язків із громадськістю, комунікацією СБУ із ЗМІ.

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Фото: УНІАН

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