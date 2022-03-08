Не прячьтесь, потому что завтра РФ будет бомбить ваши города: Резников обратился к народам мира

Министр обороны Украины Алексей Резников записал на английском видеообращение к лидерам и народам всех стран мира из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала в центре Европы.

– Две недели назад мир изменился. Изменилось все, хотя не все еще это понимают. Россия напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили – “их там нет”. Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты улетают на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня – это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши. Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать. Его не беспокоит ООН, ПАСЕ или другой институт, где вы пытаетесь сохранить его присутствие. Российские солдаты ведут себя как террористы и трусы, – подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, путинские войска разрушили уже более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1,5 тыс. жилых домов, а также убили 38 детей и более 70 ранили.

– В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более 800 раненых гражданских. Эти данные точно не полные. Поскольку враг устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачены в заложники 400 тыс. украинцев. Их постоянно обстреливают авиация, реактивная артиллерия, ракеты, – сказал Резников.

А еще напомнил о том, что россияне обстреливают гуманитарные коридоры, убивая тех, кого обещали пропустить, поэтому эмоционально обратился к международным партнерам:

– Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный крест, ОБСЕ? Они спрятались. Обращаю ваше внимание, что сегодня около 10 тыс. студентов из других стран, находящихся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2 тыс. из них уже взяты в заложники русскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива.

Глава Минобороны Украины сказал, что россияне фактически ведут войну со всем миром, даже с теми, кто пытается остаться нейтральным.

— Не получится. Зло не действует избирательно. Напомним, что Украина была и является домом для представителей более 100 наций. Мы всегда жили в мире. У нас много смешанных браков, в которых родились прекрасные дети. И этих детей теперь убивают оккупанты. К сожалению, вы все еще позволяете оккупантам это делать. Сегодня я хочу сказать вам одно – не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы. За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России, – сказал Резников.

Он уверен, что у Европы есть шанс победить Путина – для этого необходимо, чтобы Украина выстояла.

– Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они убегают и сотнями сдаются в плен. Вы должны усилить давление на Россию. Вы должны очень быстро принимать решения. Каждый день войны – это десятки смертей мирных людей. Европейцев. Спасибо всем, кто уже помогает. Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере! – подытожил Резников.