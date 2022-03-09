Окупанти відзняли фейк з працівниками Запорізької АЕС – Міністр енергетики

Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням, а окупанти змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях.

Про це у своєму Facebook повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів.

Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

Працівники станції фізично та психологічно виснажені, – розповів Герман Галущенко.