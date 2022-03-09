Что делать, если стало известно об аварии на атомной станции. Каким должен быть алгоритм действий в случае угрозы выброса радиоактивных продуктов. Ответы на эти вопросы дал Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

В настоящее время под контролем российских захватчиков оказались сразу два ядерных объекта – полностью обесточенная Чернобыльская и захваченная Запорожская АЭС. И предугадать их поведение, к сожалению, невозможно. Поэтому иметь базовое представление о своих действиях при возможной ядерной опасности нужно каждому украинцу.

Для начала ЦОЗ Украины предлагает разобраться, что такое радиационная авария. Это выброс в окружающую среду радиоактивных продуктов и выход ионизирующего излучения вследствие сбоя в работе ядерно-энергетической установки. При этом авария может сопровождаться взрывами и пожарами.

Чем опасно для человека радиационное воздействие

При радиационном воздействии той или иной степени под удар подпадают практически все жизненно важные органы и системы организма человека – от кроветворения, нервной системы до желудочно-кишечного тракта. На фоне ионизирующего излучения в разы повышается риск развития лучевой болезни.

Алгоритм действий при сообщении о радиационной аварии

найти любое укрытие: подвал или здание. Поскольку радиация оседает на стенах построек, лучше держаться от них подальше;

взять с собой в укрытие своих домашних животных;

как можно тщательнее заблокировать все окна и двери;

запастись водой на несколько дней в закрытых емкостях, продукты тщательно завернуть и спрятать в шкаф или в холодильник;

заранее приготовить маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания;

внимательно следить за сообщениями официальных представителей власти или ГСЧС.

Алгоритм действий, если нужно выйти из укрытия

выходить только в случае крайней необходимости и только в респираторе, плаще, резиновых сапогах и перчатках;

на улице ни в коем случае не снимать верхнюю одежду, не садиться на землю;

по возвращении верхнюю одежду, на которой осело до 90% радиоактивной пыли, нужно сразу снять, сложить ее в пластиковый пакет и герметично завязать;

умыться, а еще лучше принять душ, хорошо промыть волосы. В крайнем случае тщательно обтереться влажными салфетками.

Как безопасно питаться и пить воду

вода для питья должна быть только из проверенных источников. Лучше не пользоваться водопроводной водой, пока на этот счет не поступит сообщение от спасателей;

помните, что кипячение не избавляет воду от радиоактивных веществ, поэтому лучше пейте бутилированную воду, которую следует держать в холодильнике;

вода в унитазе или водонагревателе не будет содержать радиоактивные вещества;

даже если водопроводная вода загрязнена, ее все равно можете использовать для принятия душа и мытья посуды: радиоактивные вещества будут разбавляться до очень низкого уровня;

пища считается безопасной, если она хранится в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т. д.), а также в холодильнике или морозильной камере.

Профилактика йодом

При получении соответствующих рекомендаций следует провести йодную профилактику: в течение семи дней по одной таблетке (0,125 г) Йодида калия, для детей до двух лет — часть таблетки (0,04 г).

При отсутствии йодистого калия используйте раствор 5% йода: три-пять капель на стакан воды, детям до двух лет – одна-две капли.