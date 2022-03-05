Запорожская АЭС в настоящее время находится под контролем российских войск. В технические вопросы они пока не вмешиваются, станция работает в штатном режиме. На сегодня уровни радиации в норме.

Об этом в эфире объеденных украинских телеканалов сообщил временный исполняющий обязанности председателя НАЭК Энергоатом Петр Котин.

По его словам, технический персонал станции получают приказы от оккупантов, которые утверждают, что назад они не вернутся, “только разве что в гробах”.

— Остается очень большой вопрос как дальше будут вести себя оккупанты и как они будут использовать мощности атомной станции, — сказал Петр Котин.

Напомним, что вечером 3 марта 2022 года российские агрессоры тяжелой техникой в ​​составе около 100 единиц прорвали блокпост на въезде в Энергодар и Запорожскую АЭС, ворвались в город и начали обстреливать атомную станцию.

Несмотря на отчаянное сопротивление Нацгвардии, теробороны и жителей Энергодара, колонна техники оккупантов в упор расстреливала территорию станции, близлежащую инфраструктуру, тренировочный центр которой в конце концов загорелся.

Из-за высоких рисков повреждения атомных установок второй и третий энергоблоки перевели в безопасное холодное состояние. Пока в работе остается четвертый энергоблок, который был на максимальном расстоянии от зоны обстрела.

Наибольшей угрозой является ядерный материал, который хранится в шести ядерных реакторах станции и приреакторных бассейнах выдержки. Также в хранилище отработанного топлива на площадке АЭС расположено около 150 контейнеров с отработанным ядерным топливом.

Учитывая, что на таком технически сложном объекте как атомная станция находятся ядерные террористы, которые не умеют безопасно обращаться с ядерным материалом, опасность угрожает не только всему региону, но и всему миру.

Ситуация нуждается в немедленном вмешательстве, принятии самых жестких мер, в частности со стороны НАТО и стран-владельцев ядерного оружия.

Источник: Факты ICTV YouTube