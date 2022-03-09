Из всех уголков Украины: сколько женщин и детей удалось эвакуировать за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 8 марта, из всех уголков Украины удалось вывезти более 40 тысяч женщин и детей.

Об этом вечером 9 марта официально сообщил глава фракции Слуга народу Давид Арахамия. За сотрудничество и помощь с организацией эвакуации женщин и детей он поблагодарил Ирину Верещук, десятки неравнодушных граждан и волонтеров.

На вечер 9 марта наиболее проблемными участками остаются Мариуполь, Харьков и Киевская область.

Эвакуация и спасение украинских женщин и детей будет продолжаться, несмотря на провокации и попытки российских агрессоров сорвать процесс.