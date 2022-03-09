З усіх куточків України: скільки жінок та дітей вдалося евакуювати за минулу добу

За минуло добу, 8 березня, з усіх куточків України вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок та дітей.

Про це ввечері 9 березня офіційно повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. За співпрацю і допомогу з організацією евакуації жінок та дітей він подякував Ірині Верещук, десяткам небайдужих громадян та волонтерів.

Станом на вечір 9 березня найбільш проблемними ділянками залишаються Маріуполь, Харків та Київська область.

Евакуація та порятунок українських жінок та дітей триватиме, незважаючи на провокації та спроби російських агресорів зірвати процес.