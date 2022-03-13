Гуманитарный коридор в Мариуполь провалился, но сработала Луганская и Киевская области – Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в воскресенье, 14 марта, рассказала о том, что гуманитарный коридор в Мариуполь провалился, но удалась эвакуация в Луганской и Киевской областях.

По ее словам, завтра колонна вновь попытается прорваться в Мариуполь.

– Обращаемся во все посольства и организации, чтобы спасти оттуда граждан. Сегодня сработала Луганская область – нам удалось вывезти более 5 тысяч человек. Сработала в известной степени Киевская область. На сегодня это уже около 140 тыс. .человек, которых удалось спасти, – сказала Верещук в эфире телемарафона.

Она добавила, что на завтра запланированы гуманитарные коридоры в Мариуполь, Киевскую, Черниговскую области.

Министр предупредила, что тех, кто попытается написать или сделать видеообращение о сотрудничестве с российскими захватчиками ждет 15 лет за решеткой.

Верещук также рассказала о том, что Москва отправила на войну детей 2003 и 2002 года рождения – то есть парней, которым всего по 17-18 лет.

Тем временем в Мариупольском городском совете утверждают, что гуманитарный караван, который в субботу уехал из Запорожья в направлении Мариуполя, продолжит движение и в целом едет только днем.

Там добавили, что прибытие на пункт назначения ожидается в понедельник, 14 марта, утром.

– Гуманитарная помощь, выехавшая из Запорожья в Мариуполь, вчера, 12 марта, в 9.00 продолжает двигаться. Как рассказывают водители, дорога очень сложная, колонна машин едет медленно, но продолжает движение, – пояснили в горсовете.

Сообщается, что ехать удается исключительно днем из соображений безопасности.

– За почти двое суток караван проехал более 200 км ранее согласованного маршрута. К месту назначения остается еще около 80 км, – добавили депутаты.

В случае, если все договоренности будут соблюдены, должен открыться зеленый коридор. Тогда гуманитарный караван продолжит движение в Мариуполь, где помощи ждет 400 тысяч человек.