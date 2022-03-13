Гуманітарний коридор у Маріуполь провалився, але спрацювала Луганська та Київська області – Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у неділю, 14 березня, розповіла про те, що гуманітарний коридор у Маріуполь провалився, але вдалася евакуація у Луганській та Київській областях.

За її словами, завтра колона знову спробує прорватися до Маріуполя.

– Звертаємось до всіх посольств та організацій, щоб врятувати звідти громадян. Сьогодні спрацювала Луганська область – нам вдалося вивезти понад 5 тисяч людей. Спрацювала певною мірою Київська область. На сьогодні це вже близько 140 тис. людей, яких вдалося врятувати, – сказала Верещук в ефірі телемарафону.

Вона додала, що завтра заплановані гуманітарні коридори в Маріуполь, Київську, Чернігівську області.

Міністр попередила, що на тих, хто спробує написати або зробити відеозвернення про співпрацю з російськими загарбниками чекає 15 років за ґратами.

Верещук також розповіла про те, що Москва відправила на війну дітей 2003 та 2002 року народження – тобто хлопців, яким лише по 17-18 років.