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Факты / Украина

Инфраструктура почти разрушена: Марцинкив об обстреле аэропорта в Ивано-Франковске

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Инфраструктура почти разрушена: Марцинкив об обстреле аэропорта в Ивано-Франковске

Утром 13 марта российские войска уже в третий раз с момента полномасштабного вторжения в Украину нанесли удар по аэропорту в Ивано-Франковске.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Он отметил, что в результате утренних обстрелов инфраструктура аэропорта почти разрушена.

— Сегодня третий раз нанесли удар по аэропорту в Ивано-Франковске. Его инфраструктура почти разрушена. По предварительной информации, жертв нет, – заявил он.

Руслан Марцинкив добавил, что власти выяснят, почему удары были нанесены после отбоя воздушной тревоги. Он призвал горожан быть максимально внимательными, не распространять фейки и хранить спокойствие.

Также 13 марта, впервые с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения, российские захватчики нанесли авиаудар по Львовщине – по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительной информации, они выпустили восемь ракет.

Фото: Руслан Марцинкив

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