Уже третьи сутки российские захватчики не допускают в Мариуполь гуманитарный груз для пребывающих в осаде местных жителей.

Об этом 14 марта в эфире украинского телемарафона заявила Ирина Верещук. Город Мариуполь она назвала важнейшим направлением работы, связанной со спасением и эвакуацией мирного населения.

По данным Ирины Верещук, водители, уехавшие из Мариуполя в Бердянск, рассказывали, как местные жители из-за критической нехватки воды и продуктов были вынуждены пить воду на улице прямо с земли и буквально драться за еду.

– Главная цель сейчас – чтобы наша колонна доехала до жителей Мариуполя, и на обратном пути забрала женщин и детей из этого ада, – подчеркнула она.

Кроме того, Ирина Верещук назвала очередным фейком информацию от Минобороны РФ о том, что российские военные якобы “уже запустили гуманитарный груз” в Мариуполь.

– Наша колонна из Бердянска еще не доехала до Мариуполя. Мы требуем обеспечить прекращение огня и допустить наш груз, – подчеркнула она.

Относительно эвакуации из Мариуполя, кроме женщин, детей, тяжелобольных и пенсионеров, по зеленому коридору будут передвигаться 15 священников.

Ирина Верещук призвала весь христианский мир не допустить провокаций и обстрелов церковнослужителей, которые своей миссией установили спасение мирных жителей Мариуполя.

Она добавила, что транспорт и водители для проведения эвакуации из Мариуполя есть: для проведения зеленого коридора необходимы гарантии прекращения огня со стороны оккупанта.