Вже третю добу російські окупанти не допускають в Маріуполь гуманітарний вантаж для місцевих мешканців, які перебувають в облозі.

Про це 14 березня в ефірі українського телемарафону заявила Ірина Верещук. Місто Маріуполь вона назвала чи не найважливішим напрямком роботи, пов’язаної із порятунком та евакуацією мирного населення.

За даними Ірини Верещук, водії, які поїхали з Маріуполя до Бердянська, розповідали, як місцеві мешканці через критичну нестачу води і продуктів були змушені пити воду на вулиці просто з землі і буквально битися за їжу.

– Головна мета зараз – аби наша колона доїхала до мешканців Маріуполя, і на зворотньому шляху забрала жінок та дітей із цього пекла, – підкреслила вона.

Окрім цього, Ірина Верещук назвала черговим фейком інформацію від Міноборони РФ про те, що російські військові нібито “вже запустили гуманітарний вантаж” у Маріуполь.

– Наша колона з Бердянська ще не доїхала до Маріуполя. Ми вимагаємо забезпечити припинення вогню і допустити наш вантаж, – наголосила вона.

Щодо евакуації з Маріуполя, окрім жінок, дітей, важкохворих та пенсіонерів, також зеленим коридором будуть рухатися 15 священників.

Ірина Верещук закликала весь християнський світ не допустити провокацій та обстрілу церковнослужителів, які за місію поставили порятунок мирних мешканців Маріуполя.

Вона також додала, що транспорт та водії для проведення евакуації з Маріуполя є: для проведення зеленого коридору необхідні гарантії припинення вогню з боку окупанта.