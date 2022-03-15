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Факты / Украина

Зеленский предложил Раде продлить военное положение до конца апреля

Илья Нежигай редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок военного положения еще на 30 дней, начиная с 26 марта.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте на сайте парламента.

Согласно документу, президент предлагает продлить действие военного положения с 05.30 26 марта, то есть почти до конца апреля.

— Законопроектом предусматривается утверждение указа президента Украины от 14 марта 2022 года Ме 133/2022 О продлении срока действия военного положения в Украине, которым на частичное изменение статьи I указа президента Украины от 24 февраля 2022 года Ме 64/2022 О введении военного положения в Украине, утвержденного законом Украины от 24 февраля 2022 года 2102-ІХ, срок действия военного положения в Украине продлевается с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Верховной Раде сообщили, что получили проект закона.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал утверждение соответствующего документа.

— Настоящий закон немедленно объявляется через СМИ и вступает в силу со дня его опубликования, — говорится в сообщении.

Напомним, заседание Верховной Рады может пройти уже на этой неделе.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Офис президента

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