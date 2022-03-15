Зеленский предложил Раде продлить военное положение до конца апреля

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок военного положения еще на 30 дней, начиная с 26 марта.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте на сайте парламента.

Согласно документу, президент предлагает продлить действие военного положения с 05.30 26 марта, то есть почти до конца апреля.

— Законопроектом предусматривается утверждение указа президента Украины от 14 марта 2022 года Ме 133/2022 О продлении срока действия военного положения в Украине, которым на частичное изменение статьи I указа президента Украины от 24 февраля 2022 года Ме 64/2022 О введении военного положения в Украине, утвержденного законом Украины от 24 февраля 2022 года 2102-ІХ, срок действия военного положения в Украине продлевается с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Верховной Раде сообщили, что получили проект закона.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал утверждение соответствующего документа.

— Настоящий закон немедленно объявляется через СМИ и вступает в силу со дня его опубликования, — говорится в сообщении.

Напомним, заседание Верховной Рады может пройти уже на этой неделе.