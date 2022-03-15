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Факти / Україна

Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан до кінця квітня

Ілля Нежигай редактор стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді подовжити термін воєнного стану ще на 30 днів, починаючи з 26 березня.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті на сайті парламенту.

Згідно із документом, президент пропонує продовжити дію воєнного стану з 05.30 26 березня, тобто майже до кінця квітня.

– Законопроєктом передбачається затвердження указу президента України від 14 березня 2022 року Ме 133/2022 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, яким на часткову зміну статті І указу президента України від 24 лютого 2022 року Ме 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року 2102-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У Верховній Раді вже повідомили, що отримали проєкт закону.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав затвердження відповідного документу.

– Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засідання Верховної Ради може відбутися вже цього тижня.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс президента

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