Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан до кінця квітня

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді подовжити термін воєнного стану ще на 30 днів, починаючи з 26 березня.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті на сайті парламенту.

Згідно із документом, президент пропонує продовжити дію воєнного стану з 05.30 26 березня, тобто майже до кінця квітня.

– Законопроєктом передбачається затвердження указу президента України від 14 березня 2022 року Ме 133/2022 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, яким на часткову зміну статті І указу президента України від 24 лютого 2022 року Ме 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року 2102-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У Верховній Раді вже повідомили, що отримали проєкт закону.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав затвердження відповідного документу.

– Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засідання Верховної Ради може відбутися вже цього тижня.