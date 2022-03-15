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Факты / Мир

Байден утвердил военную и гуманитарную помощь Украине и союзникам на $13,6 млрд

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

Во вторник, 15 марта, Джо Байден утвердил предоставление $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине и союзникам.

Об этом американский президент сообщил на странице в соцсети Twitter.

– Я только что подписал двухпартийный законопроект о финансировании по Украине в размере исторических $13,6 млрд, – отметил Байден в своем посте.

Напомним, около недели назад в Конгрессе США достигли двухпартийного согласия по предоставлению Украине и европейским союзникам нового пакета помощи на $13,6 млрд.

Изначально Байден запросил $10 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь в связи с войной в Украине. Однако при поддержке демократов и республиканцев эта цифра выросла до $12 млрд в понедельник, а днем позже – до $13,6 млрд.

Уточнялось, что из этой суммы более $4 млрд передадут Украине и странам Восточной Европы, чтобы справиться с 2 млн беженцев, которые покинули наше государство из-за войны.

Еще $6,7 млрд собирались направить на размещение американских войск и техники в Европе, а также передачу Украине и союзникам США американского вооружения. Также предусмотрена экономическая помощь.

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Фото: Getty Images

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