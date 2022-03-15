Байден затвердив військову та гуманітарну допомогу Україні та союзникам на $13,6 млрд

У вівторок, 15 березня, Джо Байден затвердив надання $13,6 млрд військової та гуманітарної допомоги Україні та союзникам.

Про це американський президент повідомив на сторінці у соцмережі Twitter.

– Я щойно підписав двопартійний законопроєкт про фінансування по Україні у розмірі історичних $13,6 млрд, – зазначив Байден у своєму пості.

Нагадаємо, близько тижня тому в Конгресі США досягли двопартійної згоди щодо надання Україні та європейським союзникам нового пакету допомоги на $13,6 млрд.

Спочатку Байден запросив $10 млрд на військову, гуманітарну та економічну допомогу у зв’язку з війною в Україні. Проте за підтримки демократів та республіканців ця цифра зросла до $12 млрд у понеділок, а на день пізніше – до $13,6 млрд.

Уточнювалося, що з цієї суми понад $4 млрд передадуть Україні та країнам Східної Європи, щоб упоратися з 2 млн біженців, які покинули нашу державу через війну.

Ще $6,7 млрд збиралися направити на розміщення американських військ та техніки в Європі, а також передачу Україні та союзникам США американського озброєння. Також передбачено економічну допомогу.