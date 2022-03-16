Переговоры с РФ проходят сложно, но простор для компромисса есть – Подоляк

Во вторник, 15 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Российской Федерацией по войне, которую она развязала на территории Украины, продолжатся завтра.

Он оценил переговорный процесс как “трудный и вязкий”, и в то же время отметил, что простор для компромисса – есть.

– Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. В перерыве продолжится работа в подгруппах, – заявил советник главы ОП.

Напомним, 14 марта стороны брали технический перерыв в переговорах для дополнительной работы в подгруппах и уточнения отдельных определений.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля. Тогда украинская и российская делегации встретились в Беларуси.

Следующий проходил 3 марта, затем стороны встретились 7 марта. Сообщалось о том, что стороны получили “определенные положительные результаты” по обеспечению гуманитарных коридоров.

Четвертый раунд переговоров состоялся 14 марта в видеоформате. Среди ключевых тем были мир и прекращение огня со стороны РФ, немедленное выведение всех российских войск с территории Украины, а также гарантии безопасности.