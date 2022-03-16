Переговори з РФ проходять складно, але простір для компромісу є – Подоляк

У вівторок, 15 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Російською Федерацією щодо війни, яку вона розв’язала на території України, продовжаться завтра.

Він оцінив переговорний процес як “важкий і в’язкий”, і водночас зазначив, що простір для компромісу є.

– Продовжимо завтра. Дуже важкий та в’язкий переговорний процес. Є принципові протиріччя. Але простір для компромісу є. Під час перерви продовжиться робота у підгрупах, – заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, 14 березня сторони брали технічну перерву в переговорах для додаткової роботи в підгрупах та уточнень.

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого. Тоді українська та російська делегації зустрілися в Білорусі.

Наступний проходив 3 березня, потім сторони зустрілися 7 березня. Повідомлялося, що сторони отримали “певні позитивні результати” щодо забезпечення гуманітарних коридорів.

Четвертий раунд переговорів відбувся 14 березня у відеоформаті. Серед ключових тем були мир та припинення вогню з боку РФ, негайне виведення всіх російських військ із території України, а також гарантії безпеки.